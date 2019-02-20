2019-02-20T09:48:17+03:00
Общество

Прио-Внешторгбанк вместе с администрацией города готовится к Масленице

Всех секретов программы организаторы пока не раскрывают, но уже известно, что сцены будет две
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Банк дарит этот праздник горожанам двадцатый год подряд. Круглая дата обязывает сделать его особенным. В этом году провожать зиму всем городом будем на площади Ленина: гулянья пройдут 9 марта.

В обжорных рядах угощать блинами и блинчиками со всевозможными начинками будут лучшие кулинары из Рязани и районов области. По центру главной городской площади установят аттракционы и карусель для детей, для самых азартных устроят эстафеты. Для всех участников праздника уже готовятся тысячи призов и подарков.

Всех секретов праздничной программы организаторы пока не раскрывают, но уже известно, что сцены будет две. Основная – у памятника Ленину, малая – у торговых рядов со стороны улицы Кольцова. На центральной выступят одни из самых ярких рязанских коллективов. Уже дали предварительное согласие народная кавер-группа «Балалайка-62», новомичуринский ансамбль танца «Акварель» и песенно-инструментальный ансамбль «Радуница» из Константинова. На малой сцене зрителей будут радовать коллективы из районов области.

Для смельчаков, отважившихся покорить ярмарочный столб, Прио-Внешторгбанк преподнесет особый сюрприз. Наверняка желающих сорвать ленточку в юбилейный, двадцатый год, станет больше, чем обычно.

Завершатся гулянья праздничным салютом.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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