Пьяный рязанец на автомобиле улетел в сливную яму
Вытаскивали машину полицейские
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Сапожковский районный суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в управлении машиной в пьяном виде. Причем за руль он сел, будучи лишен водительских прав за пьяное вождение, сообщает пресс-служба суда.
Второй раз его поймали прошлым летом. Рязанец был настолько пьян, что улетел на машине в сливную яму. Оттуда автомобиль вытаскивали полицейские, которые и отправили горе-шумахера на медицинское освидетельствование.
Суд присудил ему 280 часов обязательных работ и лишил права заниматься работой, связанный с вождением авто на 2 года.
Приговор в законную силу пока не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU