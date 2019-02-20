2019-02-20T09:29:59+03:00
Происшествия

Пьяный рязанец на автомобиле улетел в сливную яму

Вытаскивали машину полицейские
Мария БЛИНОВА
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Сапожковский районный суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в управлении машиной в пьяном виде. Причем за руль он сел, будучи лишен водительских прав за пьяное вождение, сообщает пресс-служба суда.

Второй раз его поймали прошлым летом. Рязанец был настолько пьян, что улетел на машине в сливную яму. Оттуда автомобиль вытаскивали полицейские, которые и отправили горе-шумахера на медицинское освидетельствование.

Суд присудил ему 280 часов обязательных работ и лишил права заниматься работой, связанный с вождением авто на 2 года.

Приговор в законную силу пока не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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