2019-02-20T09:06:17+03:00
Политика

Рязанскому минстрою поручили курировать переход на новую модель долевого строительства

С 1 июля средства будут накапливаться на эскроу-счетах
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил министерству строительного комплекса проконтролировать переход на новую модель долевого строительства. Напомним, с 1 июля 2019 года для таких сделок будут использоваться эскроу-счета, когда девелоперы не смогут использовать поступающие на них деньги, пока не выполнят обязательства перед дольщиками.

- За каждым жилищным проектом – люди, и мы должны минимизировать возможные риски, содействовать в достижении необходимых договоренностей между застройщиками и банками, - приводит слова Любимова пресс-служба регионального правительства.

Возглавляемое Вячеславым Меньшовым министерство должно будет курировать весь процесс перехода, помогать строительным компаниям, если у тех возникнут трудности, и оперативно информировать о результатах своей работы.

- Мы должны четко понимать, где могут возникнуть проблемы, по каким конкретным проектам с участием дольщиков, у каких застройщиков, чтобы можно было вовремя их решить, - сказал Любимов.

Отметим, что проблема обманутых дольщиков в Рязанской области в последние годы стояла весьма остро.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Видеокамера зафиксировала момент аварии у рязанского ТРЦ «Премьер»
В рязанской школе преподавал разнорабочий с поддельным дипломом физрука
К числу транспортных льготников в Рязани добавят еще одну категорию горожан
Обиженная рязанка разослала друзьям интимные фото подруги
В Рязани Daewoo от сильного столкновения с Renault отбросило на обочину
В Рязани выступит легендарная группа «Алиса»
Чемпион Африки из Рязани выиграл престижный турнир по боксу
Один рязанский сельчанин отнял жизнь у другого из-за женщины
Прио-Внешторгбанк вместе с администрацией города готовится к Масленице
Пьяный рязанец на автомобиле улетел в сливную яму
Пару молодых рязанцев привлекут к суду за кражу спортивной одежды
В Рязани внедряют необычный способ выхаживания недоношенных младенцев
На Рязанскую область опять идет дождь с порывистым ветром
Ресторан «Буфетъ» предлагает рязанцам антигриппозное меню
Начальником управления благоустройства Рязани назначили Вячеслава Несина
СКР возбудил уголовное дело против гендиректора «Рязаньтрансавто»
Авиадартс улетел из Рязани в Крым
Из центра Рязани исчезнет оазис для желающих парковаться бесплатно
Рязанец, сбивший подростка, выплатил его семье крупную компенсацию
Сайт губернатора Рязанской области запущен
В Рязани выступит певица Слава
У жителя рязанской глубинки изъяли более 3 килограммов марихуаны