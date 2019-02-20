Рязанскому минстрою поручили курировать переход на новую модель долевого строительства

СЕГОДНЯ 09:03 2019-02-20T09:06:17+03:00

С 1 июля средства будут накапливаться на эскроу-счетах

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил министерству строительного комплекса проконтролировать переход на новую модель долевого строительства. Напомним, с 1 июля 2019 года для таких сделок будут использоваться эскроу-счета, когда девелоперы не смогут использовать поступающие на них деньги, пока не выполнят обязательства перед дольщиками.

- За каждым жилищным проектом – люди, и мы должны минимизировать возможные риски, содействовать в достижении необходимых договоренностей между застройщиками и банками, - приводит слова Любимова пресс-служба регионального правительства.

Возглавляемое Вячеславым Меньшовым министерство должно будет курировать весь процесс перехода, помогать строительным компаниям, если у тех возникнут трудности, и оперативно информировать о результатах своей работы.

- Мы должны четко понимать, где могут возникнуть проблемы, по каким конкретным проектам с участием дольщиков, у каких застройщиков, чтобы можно было вовремя их решить, - сказал Любимов.

Отметим, что проблема обманутых дольщиков в Рязанской области в последние годы стояла весьма остро.

ИСТОЧНИК KP.RU