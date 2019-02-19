В Рязани внедряют необычный способ выхаживания недоношенных младенцев

СЕГОДНЯ 18:07 2019-02-19T18:15:29+03:00

Так, малышка весом в 900 граммов за неделю прибавила целых 170 граммов – для нее это необыкновенное достижение

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В Перинатальном центре Рязани все активнее используют метод «Кенгуру» – началось все с единственной палаты, сейчас же такую возможность общения имеет любая мама, ребенку которой это требуется, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Речь идет о недоношенных младенцах. Люди давно заметили особенность кенгуру: их малыши рождаются крайне недозрелыми, однако позже, находясь у мамы в сумке, растут очень хорошо. Медики предположили, что это происходит за счет тесного тактильного контакта по принципу «кожа к коже».

В итоге теперь в России метод «Кенгуру» используется довольно широко, но… как правило для психологической адаптации мам к детям. В рязанской же клинике заметили исключительное влияние близости на физическое развитие и решили использовать метод именно для недоношенных.

– Часть положительных результатов такого метода научно еще не объяснены, но у детей стабилизуется дыхание, гемодинамика, они лучше выходят из критических состояний, налаживается психоэмоциональная связь мамы и ребенка, – говорит заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Максим Баскевич. – Еще один важный момент: мама обменивается с малышом флорой, которая вытесняет патогенную.

Результат: дети, родившиеся с экстремально низким весом после регулярного контакта с кожей матери лучше растут и набирают вес.

Поясним в чем особенность нововведения. Недоношенные младенцы в реанимации интенсивной терапии Перинатального центра находятся в специальных условиях, порой в «инкубаторах» и организовать их тесное общение с мамой было не так просто. Помогли, в том числе, элементарные кресла-качалки.

– Моя дочь при рождении весила всего 900 граммов: она плохо набирала вес внутриутробно и врачи решили, что нужно делать кесарево сечение, – рассказала мама меленькой Лилии. – Сейчас специалисты в реанимации делают все для ее восстановления, а я регулярно прихожу к дочке. Прикладываю к себе, мы сидим с удобном кресле-качалке, общаемся, и вот за неделю она уже набрала 170 граммов. Для нас это настоящий рекорд!

В реанимации внедрить такой метод непросто.

ИСТОЧНИК KP.RU