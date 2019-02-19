Начальником управления благоустройства Рязани назначили Вячеслава Несина

СЕГОДНЯ 16:19 2019-02-19T16:20:16+03:00

Ранее он работал в должности заместителя руководителя ведомства

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Начальником управления благоустройства Рязани в понедельник, 18 февраля, назначен Вячеслав Несин, ранее работавший в ведомстве в должности заместителя директора. Об этом «Комсомольской правде» стало известно из собственных источников.

Напомним, что прежний руководитель управления Михаил Белькевич написал заявление об уходе по собственному желанию 13 февраля, с 15 февраля свою работу он прекратил.

21 февраля Белькевич должен был отчитываться перед депутатами городской Думы по вопросу уборки снега, теперь это бремя, по всей видимости, ляжет на плечи Несина.

ИСТОЧНИК KP.RU