СКР возбудил уголовное дело против гендиректора «Рязаньтрансавто»

СЕГОДНЯ 15:53 2019-02-19T16:14:51+03:00

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Гендиректор «Рязаньтрансавто», компании по перевозке пассажиров, якобы уклонился от уплаты НДС, налога на прибыль и налога на имущество. Так посчитали в СКР и возбудили в отношении него уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Об этом сообщает сайт ведомства.

Рязанцу инкриминируется тот факт, что он раздробил свой бизнес на полтора десятка мелких перевозчиков, полностью ему подконтрольных, со специальными режимами налогообложения. Именно это, считают следователи по особо важным делам, позволило компании «сэкономить» на налогах сумму более 37 миллионов рублей. Мы связались с представителем фирмы, и вот как он это прокомментировал:

- Два раза уже проводились проверки, нарушений не находили. Представители ФНС обратились в Москву - с третьего захода завели уголовное дело. О том, что это проделки нечистоплотных конкурентов, у меня сведений нет.

ИСТОЧНИК KP.RU