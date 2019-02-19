2019-02-19T15:00:55+03:00
Авто

Из центра Рязани исчезнет оазис для желающих парковаться бесплатно

На подъезде к стадиону установят знаки «Остановка запрещена»
Антон КОНОВАЛОВ
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С 10 марта в Рязани запретят парковаться на подъездной дороге к стадиону «Олимпиец» (или «Спартак»). Как пояснили «Комсомольской правде» в управлении благоустройства города, речь идет об участке от поворота с улицы Маяковского до самого прохода на стадион.

Таким образом, оазис для тех, кто не желает оставлять свои автомобили на одной из множества платных парковок неподалеку, исчезнет. При этом свое решение представители администрации областного центра мотивируют так:

- В целях обеспечения безопасности дорожного движения и беспрепятственного подъезда автобусов, осуществляющих организованную перевозку детей и участников спортивных мероприятий.

На участке установят знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

ИСТОЧНИК KP.RU

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