Сайт губернатора Рязанской области запущен

СЕГОДНЯ 13:50 2019-02-19T13:59:07+03:00

«Электронная приемная» на нем привязана к порталу «НашДом62»

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Ранее анонсированный запуск персонального сайта губернатора Рязанской области состоялся. Он начал работать по адресу gubernator.ryazangov.ru.

Николай Любимов, предваряя это событие, отмечал, что одной из основных функций сайта будет обратная связь с жителями региона. Раздел «Электронная приемная» действительно присутствует, являясь при этом, по сути, вторичной и упрощенной формой регистрации и подачи обращения через портал «НашДом62» (там же предлагается отслеживать статус заявки).

Также на сайте губернатора, выполненном в разработанном авторами «бренда Рязани» стиле, размещены биографические сведения, отчеты о различных событиях, высказывания, информация о реализуемых в области проектах и так далее.

Напомним, у Любимова уже есть официальные странички в соцсетях «ВКонтакте», «Instagram» и «Facebook».

ИСТОЧНИК KP.RU