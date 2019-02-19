Сайт губернатора Рязанской области запущен
Ранее анонсированный запуск персонального сайта губернатора Рязанской области состоялся. Он начал работать по адресу gubernator.ryazangov.ru.
Николай Любимов, предваряя это событие, отмечал, что одной из основных функций сайта будет обратная связь с жителями региона. Раздел «Электронная приемная» действительно присутствует, являясь при этом, по сути, вторичной и упрощенной формой регистрации и подачи обращения через портал «НашДом62» (там же предлагается отслеживать статус заявки).
Также на сайте губернатора, выполненном в разработанном авторами «бренда Рязани» стиле, размещены биографические сведения, отчеты о различных событиях, высказывания, информация о реализуемых в области проектах и так далее.
Напомним, у Любимова уже есть официальные странички в соцсетях «ВКонтакте», «Instagram» и «Facebook».
ИСТОЧНИК KP.RU