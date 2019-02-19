У жителя рязанской глубинки изъяли более 3 килограммов марихуаны
Полицейские из отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков изъяли крупную партию марихуаны в Короблинском районе.
В поле зрения оперативников попал 43-летний неработающий житель деревни Моловка. У полицейских появилась информация, что мужчина мог пристраститься к курению растительных наркотиков.
- Обыскав его жилище в присутствии понятых, в надворных постройках было обнаружено и изъято 3 килограмма 387 граммов марихуаны, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Теперь полицейские выясняют, зачем подозреваемый хранил у себя дома наркотики в таком количестве. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотиков в крупном размере».
ИСТОЧНИК KP.RU