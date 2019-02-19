2019-02-19T12:49:45+03:00
Происшествия

У жителя рязанской глубинки изъяли более 3 килограммов марихуаны

Наркотики мужчина прятал во дворе
Константин МОГИЛИН
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Полицейские из отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков изъяли крупную партию марихуаны в Короблинском районе.

В поле зрения оперативников попал 43-летний неработающий житель деревни Моловка. У полицейских появилась информация, что мужчина мог пристраститься к курению растительных наркотиков.

- Обыскав его жилище в присутствии понятых, в надворных постройках было обнаружено и изъято 3 килограмма 387 граммов марихуаны, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Теперь полицейские выясняют, зачем подозреваемый хранил у себя дома наркотики в таком количестве. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотиков в крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU

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