2019-02-19T12:54:15+03:00
Спорт

Счет не по игре: ХК «Рязань» проиграл «Барсу» по буллитам (видео)

При этом хозяева льда обрушили град атак на ворота казанцев
Павел АВЕРИН
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Рязанцы обрушили на ворота Мифтахова град атак.Рязанцы обрушили на ворота Мифтахова град атак.Фото: Павел АВЕРИН
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В очередном туре «ВХЛ-Кубок Шелкового пути» подопечные отбывающего дисквалификацию Павла Десяткова 18 февраля принимали казанский «Барс», состоящий, за исключением, пожалуй, Пестушко, сплошь из юных хоккеистов, и потерпели поражение в серии буллитов 3:4.

В таких случаях говорят, что счет не по игре. «Горожане» с первых секунд встречи обрушили град атак на ворота Мифтахова. Но… первыми забили гости в ходе одной из редких вылазок в зону ответственности Денисова. Бросок, подправление Редкова и 0:1. Хлопотов с Акмальдиновым организовали атаку, а защитник Никита Попов счет сравнял. Отметим, что в этот вечер в распоряжении тренерского штаба были три весьма боеспособных звена форвардов, не отставало от них и четвертое.

Далее хозяева льда диктовали свои условия, а казанцы с ними не соглашались. Валерий Васильев создал чудо-гол, зарядив от красной (!) линии – Мифтахов подобной дерзости не ожидал от защитника «горожан». А затем случился курьезный моменту ворот «Рязани»: вратарь отразил шайбу щитком, затем она попала в конек Никиты Попова и… оказалась в сетке ворот. Гол записали в актив Лучевникова 2:2. Отметим, что это неслучайно – несколько минут кряду гости настойчиво пытались взять последний редут защищавшего его Денисова.

Во 2 периоде казанцы буквально крошили лед перед воротами Денисова. Фото: Павел АВЕРИН

Во 2 периоде казанцы буквально крошили лед перед воротами Денисова.Фото: Павел АВЕРИН

Не успел начаться третий период, как на 35 секунде сольный номер исполнил Репьях – 3:2. «Горожане» продолжали настойчиво атаковать, но гости (Максим Марушев) за 4 минуты до конца основного времени счет сравняли 3:3. При этом отметим, что Денисов как минимум четырежды спас свою команду от неминуемого гола.

В овертайме хозяева льда поиграли в большинстве, атаковали долго и упорно, но своего не добились. После серии буллитов победу праздновали игроки казанской команды. Характерно, что трибуны с воодушевлением поприветствовали своих любимцев – игроки «Рязани» показали красивый хоккей. Но в зачет идут только цифры на табло…

После 1 периода у зрителей было прекрасное настроение. Фото: Павел АВЕРИН

После 1 периода у зрителей было прекрасное настроение.Фото: Павел АВЕРИН

Айрат Кадейкин, главный тренер «Барса» (специально для «КП-Рязань») :

- Я вообще был крайне удивлен, что выиграли – настолько «Рязань» плотно действовала. Про Максима Пестушко: мастеровитый парень, который может в любой момент решить исход матча – помогает нашей команде.

Крайне расстроенный форвард ХК «Рязань» Вадим Хлопотов:

- Вероятно, не хватило самой малости на самом острие атаки. Нужно было забивать, особенно во втором периоде. Подвели два ненужных удаления за нарушения численного состава.

Болельщик ХК «Рязань» Сергей Зенков:

- Жаль, что проиграли. Очень обидное поражение…

ИСТОЧНИК KP.RU

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