За помощь исламистам рязанский суд отправил иностранца в колонию

СЕГОДНЯ 12:19 2019-02-19T12:19:20+03:00

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Рязанское подразделение московского окружного военного суда отправило иностранца на 5 лет в колонию за оправдание и поддержку терроризма. Об этом сообщает пресс-группа УФСБ России по Рязанской области.

В отношении гражданина одной из республик Средней Азии расследовалось уголовное дело террористического характера. Мужчина неоднократно размещал в соцсетях комментарии, оправдывающие исламистов, призывал оказывать им помощь, а также сам переводил деньги тем, кто хотел отправиться в Сирию для борьбы с правительственными войсками.

Еще на стадии следствия подозреваемый полностью признал свою вину, поэтому его дело рассматривалось в особом порядке. Благодаря этому ему удалось избежать более сурового наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU