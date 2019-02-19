Рязаньстат: за год зарплаты больше всего выросли в здравоохранении и соцуслугах

СЕГОДНЯ 11:49 2019-02-19T11:49:57+03:00

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Рязаньстат опубликовал данные о зарплатах жителей региона в 2018 году – в разрезе по отраслям. Информация при этом представлена в сравнении с 2017 годом.

В прошлом году самый высокий доход зафиксирован у финансистов и страховщиков – среднемесячная начисленная зарплата здесь почти 53 тысячи рублей, что на 0,3% меньше, чем годом ранее.

Это единственное направление, по которому официальный доход упал: по всем остальным отраслям согласно данным Рязаньстата – только рост.

Самая большая прибавка, исходя из информации статистиков, у работников здравоохранения и сферы социальных услуг: средняя начисленная зарплата здесь 29,4 тысячи рублей, а ее рост за год 27% – то есть больше, чем на четверть.

Специалистам в области информации и связи в среднем начисляли по 41,3 тысячи рублей (+11%), сотрудникам обрабатывающий производств 35,5 тысяч (+6,6%), работникам сельского хозяйства по 27 тысяч (+10%), тем, кто трудится в системе образования 26,3 тысячи рублей (+14%).

ИСТОЧНИК KP.RU