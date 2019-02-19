Избившие и ограбившие рязанку футболисты отправлены под домашний арест

СЕГОДНЯ 11:32 2019-02-19T11:32:56+03:00

Там подозреваемые проведут еще два месяца

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Бывшим игрокам ФК «Рязань» Дмитрию Митину и Артему Надееву избрали новую меру пресечения: решением суда обоих отправили под домашний арест до 17 апреля. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в Советском районном суде.

Напомним, 21-летний экс-полузащитник главной футбольной команды региона вместе со своим 19-летним приятелем (бывшим членом молодежной команды клуба) подозреваются в том, что 19 декабря поздно ночью напали на женщину, незадолго до этого снявшую в банкомате крупную сумму денег .

20 декабря Дмитрия Митина отправили под домашний арест, Артема Надеева - в СИЗО на два месяца. Теперь же мера пресечения для одного из них изменена.

ИСТОЧНИК KP.RU