В рязанской глубинке в «резиновые дома» прописали двоих иностранцев
Полицейские вместе с сотрудниками миграционного подразделения во время проверки домов в Старожиловском и Пронском районах обнаружили фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Так, 46-летний житель села Мелешкино Старожиловского района незаконно зарегистрировал на своих квадратных метрах 43-летнего гражданина республики Узбекистан.
А в Новомичуринске 64-летний пенсионер фиктивно зарегистрировал у себя в квартире 48-летнюю гражданку Украины.
В отношении хозяев недвижимости, нарушивших закон, возбуждены уголовные дела. Им грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU