В рязанской глубинке в «резиновые дома» прописали двоих иностранцев

СЕГОДНЯ 11:01 2019-02-19T11:16:12+03:00

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Полицейские вместе с сотрудниками миграционного подразделения во время проверки домов в Старожиловском и Пронском районах обнаружили фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Так, 46-летний житель села Мелешкино Старожиловского района незаконно зарегистрировал на своих квадратных метрах 43-летнего гражданина республики Узбекистан.

А в Новомичуринске 64-летний пенсионер фиктивно зарегистрировал у себя в квартире 48-летнюю гражданку Украины.

В отношении хозяев недвижимости, нарушивших закон, возбуждены уголовные дела. Им грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU