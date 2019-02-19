Пьяный на Mazda в рязанском райцентре влетел в припаркованную машину
Пострадала его 38-летняя пассажирка
Фото: УМВД по Рязанской области.
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18 февраля в Скопине местный житель на Mazda врезался в стоящий на обочине автомобиль Chevrolet Niva. Инцидент произошел в 19.32 на улице Фабричной, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.
Как оказалось, 27-летний мужчина, управлявший японской иномаркой, был пьян и банально не справился с управлением. В результате столкновения пострадала его 38-летняя пассажирка.
Виновнику ДТП грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5-2 года.
ИСТОЧНИК KP.RU