2019-02-19T10:25:38+03:00
Происшествия

Из-за ночного пожара из многоэтажки Рязани эвакуировали 42 жильца

В том числе пять детей
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В понедельник, 18 февраля, в 23 часа 40 минут на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре на улице Бронная в Рязани, сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по региону.

Пожар возник в трехэтажном кирпичном доме. На место выехали пять пожарных автомобилей, 15 человек сотрудников Государственной противопожарной службы.

Из дома эвакуировали 42 человека, в том числе пять детей. В результате повреждена одна квартира. Один человек пострадал – мужчину 1990 года рождения отправили в БСМП. Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе спасателей, предварительный диагноз – отравление продуктами горения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В рязанской глубинке в «резиновые дома» прописали двоих иностранцев
Пьяный на Mazda в рязанском райцентре влетел в припаркованную машину
На «Радио ОК» выбрали самую влюбленную пару
В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП с пешеходом
Руководитель рязанской фирмы не уплатил около 120 млн. рублей налогов
День выпускника в Рязанской области назначили на конец июня
Ночью в Рязанской области резко похолодает
Рязанцев приглашают на концерт Ярослава Евдокимова
Из-за ОРВИ и гриппа приостанавливали учебу в 58 рязанских учреждениях
Падением льда на головы рязанцев займется следственное управление
Рязанский вице-губернатор помолился вместе с патриархом
Рязанское предприятие применяет технологию рециклинга – мировой стандарт, редкий для нашего города
В Рязани в аварийном жилом доме обрушился потолок – расселения не предвидится
В пьяном угаре пьяный иностранец избил рязанку
В рязанских школах установили полтора десятка автоматов с напитками