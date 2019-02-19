Из-за ночного пожара из многоэтажки Рязани эвакуировали 42 жильца

СЕГОДНЯ 10:25 2019-02-19T10:25:38+03:00

В том числе пять детей

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В понедельник, 18 февраля, в 23 часа 40 минут на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре на улице Бронная в Рязани, сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по региону.

Пожар возник в трехэтажном кирпичном доме. На место выехали пять пожарных автомобилей, 15 человек сотрудников Государственной противопожарной службы.

Из дома эвакуировали 42 человека, в том числе пять детей. В результате повреждена одна квартира. Один человек пострадал – мужчину 1990 года рождения отправили в БСМП. Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе спасателей, предварительный диагноз – отравление продуктами горения.

ИСТОЧНИК KP.RU