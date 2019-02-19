На «Радио ОК» выбрали самую влюбленную пару

СЕГОДНЯ 09:49 2019-02-19T09:51:47+03:00

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В течение недели на «Радио ОК» (107.2 FM) выбирали лучшие влюбленные пары. Участники конкурса выкладывали свои фотографии в группу радиостанции ВКонтакте. По условиям конкурса необходимо было выложить самые удачные совместные снимки, максимально информативно рассказывающие об отношениях в паре.

– У «Радио ОК» много слушателей и много подписчиков. Наша аудитория – люди очень активные. И на этот раз они нас не подвели. В конкурсе приняли участие около 80 пар. Так приятно было смотреть на эти фотографии, столько счастливых лиц. Смотришь и понимаешь, что настоящая любовь есть, вот она рядом. И самое главное, что все эти счастливые влюбленные люди слушают «Радио ОК». Мы стараемся для них каждый день, выдавая в эфире самые свежие композиции о любви, – рассказала диджей радиостанции Анна Ларина

На активное участие в конкурсе рязанцев подтолкнуло желание не только поддержать любимое радио, но и получить отличные призы. Победителей выбирали как диджеи, так и партнеры станции. Таким образом, получивших призы было много. Им достались романтический ужин в одном из ресторанов города, ювелирные украшения, косметика, билеты в кино и многое другое. Спецприз от «Радио ОК» получили Сергей и Екатерина Козыревы, которым достались сертификаты в массажный салон.

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На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU