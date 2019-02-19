2019-02-19T09:20:08+03:00
Происшествия

В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП с пешеходом

Трагедия произошла минувшей осенью
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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27 ноября прошлого года около 7.30 утра в Рязани сбили пешехода, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Авария произошла на улице Новоселов – рядом с домом 33 к.1.

31-летний мужчина на красной Daewoo Nexia сбил 88-летнего рязанца, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. С травмами дедушка попал с больницу, где через три недели скончался.

Следственное управление УМВД России по Рязанской области ищет очевидцев происшествия. Если вы были свидетелями этой аварии или располагаете какой-либо информацией о ней просьба обращаться по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корп. 1 или по телефону 29-74-99.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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