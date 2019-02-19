2019-02-19T09:13:35+03:00
Происшествия

Руководитель рязанской фирмы не уплатил около 120 млн. рублей налогов

Возбуждено уголовное дело, следователи собирают доказательства его вины
Антоний ВОХЕЧ
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Генеральный директор рязанской фирмы по производству автомобильных аксессуаров и детских удерживающих устройств не уплатил более 118 миллионов в счет НДС и налога на прибыль. Следствие собирает доказательств вины руководителя организации – сообщает пресс-служба СКР по Рязанской области.

С 2012 по 2014 годы гендиректор оформлял с взаимозависимыми и подконтрольными ему поставщиками и покупателями фиктивные контракты по поставке товаров и покупке сырья. В налоговые декларации им были включены ложные сведения о налоговых вычетах по этим сделкам. Результат: фирма не уплатила НДС и налог на прибыль в особо крупном размере на сумму более 118 миллионов рублей, что, естественно является противоправным действием. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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