2019-02-19T09:25:09+03:00
Общество

День выпускника в Рязанской области назначили на конец июня

Назначены даты на 2019 и 2020 годы
Антон КОНОВАЛОВ
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День выпускника в Рязанской области решили провести 28 июня в 2019 году и 27 июня в 2020-м. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Николай Любимов.

Как отмечается, традицию коллективного празднования окончания школы заводят из-за «неоднократно поступавших предложений» и после опроса родителей и учителей, который прошел еще в декабре 2017 года.

- Мы не можем проигнорировать мнение жителей региона, ссылаясь на финансовые или какие-либо другие трудности, поэтому хотим организовать такой праздник, - прокомментировал решение Любимов.

Контролировать исполнение распоряжения будет зампред областного правительства Лариса Крохалева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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