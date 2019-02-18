Ночью в Рязанской области резко похолодает
Днем столбики термометров снова рванут вверх
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Рязанский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовал прогноз погоды на 19 февраля.
По информации синоптиков, во вторник нас ждет переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный, 6-11 м/с, днем порывы местами будут достигать 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью -10…-15ºС, местами столбики термометров достигнут -18ºС. Днем воздух прогреется до -2…-7ºС.
Внимание: на дорогах гололедица!
ИСТОЧНИК KP.RU