Рязанцев приглашают на концерт Ярослава Евдокимова

СЕГОДНЯ 19:03 2019-02-18T19:04:19+03:00

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В среду, 20 февраля, в Рязанской филармонии выступит заслуженный артист Российской Федерации Ярослав Евдокимов.

– Песни «Полинушка», «Маменька», «Колодец», «Роза красная» люди вспоминают, едва услышав первую строчку. А ведь они были шлягерами еще в 80-х годах! Что ж, искренность исполнения и великолепный чарующий голос Ярослава никуда не делись и те немногие концерты, которые он устраивает для своих поклонников, неизменно проходят с аншлагами. Тем более, что певец не останавливается на достигнутом, в его репертуаре появляются новые песни, каждая из которых достойна того, чтобы через двадцать лет стать такой же узнаваемой, как узнаются сейчас «Фантазер», «За Дунаем», «Майский вальс», – говорится в релизе организаторов.

Начало концерта в 19.00. Подробности и билеты здесь.

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На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU