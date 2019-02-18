Из-за ОРВИ и гриппа приостанавливали учебу в 58 рязанских учреждениях
Порог по-прежнему превышен, но неделей ранее ситуация была хуже
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Роспотребнадзор опубликовал данные еженедельного мониторинга ситуации с гриппом и ОРВИ. 11-17 февраля эпидемический порог оказался превышен на 28,6% в Рязанской области и на 34,5% в Рязани, тогда как неделей ранее эти показатели приближались к 40%.
Среди заболевших 67,4% детей до 14 лет. Кстати, учебный процесс из-за распространения вирусов частично приостанавливался в 58 учреждениях региона (прежде было 56).
- Среди циркулирующих вирусов преобладали вирусы гриппа (64,6%), выделялись вирусы гриппа А двух типов и В, а так же вирусы не гриппозной этиологии, - сообщили в надзорном органе.
ИСТОЧНИК KP.RU