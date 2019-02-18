Падением льда на головы рязанцев займется следственное управление
Проверки начаты после публикаций в СМИ
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Следственное управление СК РФ по Рязанской области начало доследственные проверки случаев падения льда на людей.
Так, в субботу, 16 февраля с крыши дома на Первомайском проспекте на мужчину повалились глыбы льда. По его собственным словам, цел он остался по чистой случайности: в этот момент разанец зашел под козырек над входом в магазин.
Похожий случай двумя днями ранее произошел на улице Княжье: там куски льда посыпались на женщину с ребенком. По ее словам она получила незначительные травмы.
Сейчас выясняются все обстоятельства происшедшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.
ИСТОЧНИК KP.RU