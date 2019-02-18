Рязанское предприятие применяет технологию рециклинга – мировой стандарт, редкий для нашего города

СЕГОДНЯ 16:08 2019-02-18T16:08:35+03:00

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В нашем городе есть ответственный бизнес, который соблюдает и предвосхищает все требования экологической безопасности.

Об исключительном принципе рециклинга в процессе производства бетона рассказал специалист VELLCOM group Андрей Кузьмин.

– С 2015 года на нашем заводе используется система рециклинга бетона Bibko. Мы возвращаем материалы – бетонные отходы, цементные растворы и воду, в производственный цикл путем их очистки и разделения. Благодаря этой системе мы максимально эффективно используем ресурсы. В производство возвращается до 20% воды и до 5% твердых фракций, – пояснил Андрей Кузьмин.

Система рециклинга бетона Bibko используется здесь с 2015 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU