Рязанское предприятие применяет технологию рециклинга – мировой стандарт, редкий для нашего города
В нашем городе есть ответственный бизнес, который соблюдает и предвосхищает все требования экологической безопасности.
Об исключительном принципе рециклинга в процессе производства бетона рассказал специалист VELLCOM group Андрей Кузьмин.
– С 2015 года на нашем заводе используется система рециклинга бетона Bibko. Мы возвращаем материалы – бетонные отходы, цементные растворы и воду, в производственный цикл путем их очистки и разделения. Благодаря этой системе мы максимально эффективно используем ресурсы. В производство возвращается до 20% воды и до 5% твердых фракций, – пояснил Андрей Кузьмин.
Система рециклинга бетона Bibko используется здесь с 2015 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU