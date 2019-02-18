2019-02-18T17:05:45+03:00
Общество

Рязанский вице-губернатор помолился вместе с патриархом

Делегация во главе с ним приняла участие в богослужении в Успенском соборе Московского Кремля
Роман КАРПОВ
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Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.
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15 февраля по приглашению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла делегация из Рязанской области во главе с вице-губернатором Игорем Грековым приняла участие в богослужении в Успенском соборе Московского Кремля. Среди более чем 300 представителей региона был митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

На торжественной литургии по случаю празднования Сретения Господня помолились также об упокоении погибших в Афганской войне (15 февраля отмечалось 30-летие вывода войск), о единстве Православной Церкви и сохранении ее от расколов, о мире на Украине.

По окончании богослужения патриарх приветствовал рязанскую делегацию.

- Мы установили такой обычай, чтобы в главном храме русской церкви, в Успенском соборе Московского Кремля, на литургии вместе с патриархом молились представители той или иной митрополии, - цитирует патриарха Кирилла пресс-служба регионального правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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