2019-02-18T15:52:10+03:00
Происшествия

В Рязани в аварийном жилом доме обрушился потолок – расселения не предвидится

Городские власти официально прокомментировали ситуацию
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Фото: vk.com/detkarznФото: vk.com/detkarzn
Изменить размер текста:

В Рязани в аварийном доме по адресу улица Предзаводская, 12/9 обрушился потолок на общей кухне, после чего коммунальщики рекомендовали жильцам не пользоваться помещением. Информация об этом ранее появилась в одном из сообществ в социальных сетях.

- Крыша протекает вся, в каждой комнате. Сидим и ждем, где еще потолок обвалится. А куда идти? - задаются вопросом жильцы.

Пресс-служба администрации города предоставила официальный комментарий. Чиновники пообещали, что «в кратчайшие сроки» управляющая компания устранит последствия обрушения - укрепит конструкцию и отремонтируют сам потолок.

- На месте работают представители комиссии, в состав которой входят специалисты Госжилинспекции, - сообщили власти.

Что же касается перспектив расселения, то пока их попросту нет. Признанный аварийным меньше года назад (в августе 2018-го), дом не попал в программу «Фонда содействия реформированию ЖКХ» и имеет шанс на это только в случае ее продления. Если здание не снесут до 2023 года, в 2024-м собственникам предложат денежные возмещения, так как участок и недвижимость будут изыматься для муниципальных нужд.

Также чиновники выразили готовность предоставить помещения в маневренном фонде, однако с таким заявлением никто из жильцов дома пока не обращался.

Фото: vk.com/detkarzn

Фото: vk.com/detkarzn

Фото: vk.com/detkarzn

Фото: vk.com/detkarzn

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из-за ОРВИ и гриппа приостанавливали учебу в 58 рязанских учреждениях
Падением льда на головы рязанцев займется следственное управление
Рязанский вице-губернатор помолился вместе с патриархом
Рязанское предприятие применяет технологию рециклинга – мировой стандарт, редкий для нашего города
В пьяном угаре пьяный иностранец избил рязанку
В рязанских школах установили полтора десятка автоматов с напитками
С начала года рязанских коммунальщиков оштрафовали на 350 тысяч рублей
За сексуальное насилие молодой рязанец отправиться в колонию общего режима
Рязанец грабил проституток и обливал их зеленкой - дело в суде
В Рязанской области автомобиль сбил пьяного школьника, перебегавшего дорогу по пешеходному переходу
Во вторник и среду в Рязани будут отключать электричество (график)
Жителей Подмосковья задержали с героином у стен рязанской колонии
На рязанской дороге пострадал водитель «КаМАЗа» (фото)
Под Рязанью задержали вандала, хулиганившего в подъезде дома в Рыбном
Рязанец поставил машину на опасном участке, но засудил УК за упавшую на нее глыбу
Рязанцы стали брать намного больше кредитов
В выходные погода в Рязани побила сразу два рекорда
Юная рязанка выступит в новом сезоне шоу «Голос. Дети»
В ДТП возле рязанского райцентра столкнулись грузовик и LADA
Как похитили сотни миллионов и обанкротили рязанский «Ринвестбанк» - подробности
Несовершеннолетний ограбил несколько торговых павильонов в рязанском райцентре
В воскресенье в Рязанской области ожидается сильный порывистый ветер
Слухи об умирающем в Рязани соучастнике убийства Политковской проверила комиссия
Рязанский губернатор обзаведется персональным сайтом
В рязанском райцентре Касимове обрушилась крыша двухэтажки
Туристов в Рязанскую область будут привлекать грибным рестораном и красотами Мещеры