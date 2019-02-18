В Рязани в аварийном жилом доме обрушился потолок – расселения не предвидится
В Рязани в аварийном доме по адресу улица Предзаводская, 12/9 обрушился потолок на общей кухне, после чего коммунальщики рекомендовали жильцам не пользоваться помещением. Информация об этом ранее появилась в одном из сообществ в социальных сетях.
- Крыша протекает вся, в каждой комнате. Сидим и ждем, где еще потолок обвалится. А куда идти? - задаются вопросом жильцы.
Пресс-служба администрации города предоставила официальный комментарий. Чиновники пообещали, что «в кратчайшие сроки» управляющая компания устранит последствия обрушения - укрепит конструкцию и отремонтируют сам потолок.
- На месте работают представители комиссии, в состав которой входят специалисты Госжилинспекции, - сообщили власти.
Что же касается перспектив расселения, то пока их попросту нет. Признанный аварийным меньше года назад (в августе 2018-го), дом не попал в программу «Фонда содействия реформированию ЖКХ» и имеет шанс на это только в случае ее продления. Если здание не снесут до 2023 года, в 2024-м собственникам предложат денежные возмещения, так как участок и недвижимость будут изыматься для муниципальных нужд.
Также чиновники выразили готовность предоставить помещения в маневренном фонде, однако с таким заявлением никто из жильцов дома пока не обращался.
Фото: vk.com/detkarzn
Фото: vk.com/detkarzn
ИСТОЧНИК KP.RU