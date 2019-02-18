2019-02-18T14:32:43+03:00
Общество

В рязанских школах установили полтора десятка автоматов с напитками

Представители городских властей подчеркивают, что это делается по согласованию с Роспотребнадзором
Антон КОНОВАЛОВ
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В 15 школах Рязани установлены аппараты с напитками - водой, соками, нектарами, молочными коктейлями. Как сообщили в пресс-службе администрации города 18 февраля, это сделано по согласованию с региональным Роспотребнадзором и «в соответствии со всеми необходимыми требованиями».

Всех учреждений представители городских властей назвать не смогли, но перечислили следующие: №№39, 62, 68, 75, 59, 14, 11, 16, 44, 34, 64. Также отмечается, что установкой аппаратов занимается некая ИП Авилова «по запросу руководства учебных заведений».

ИСТОЧНИК KP.RU

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