За сексуальное насилие молодой рязанец отправиться в колонию общего режима

СЕГОДНЯ 14:14 2019-02-18T14:14:32+03:00

Среди доказательств в суде фигурировала и видеозапись

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Пронский районный суд огласил приговор 19-летнему местному жителю, сообщает пресс-служба Прокуратуры Рязанской области. Молодой человек обвинялся в совершении «иных действий сексуального характера с применением насилия к потерпевшей».

Поясни, что к иным сексуальным действиям относятся те, после которых не может появиться ребенок.

Нападение произошло в августе прошлого года в Новомичуринске. Удовлетворить свои потребности парень решил прямо на улице, напав на женщину около дачи. В суде свою вину он признал полностью.

Кстати, в числе доказательств сторона обвинения представила и видеозапись с камеры, установленной на соседнем доме.

Суд назначил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU