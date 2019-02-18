2019-02-18T12:28:13+03:00
Происшествия

В Рязанской области автомобиль сбил пьяного школьника, перебегавшего дорогу по пешеходному переходу

Парень получил травмы
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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В воскресенье, 17 февраля, в 18.05 на 293-м километре федеральной трассы М5 «Урал» в Рязанской области произошло ДТП, в котором пострадал 13-летний пьяный (!) подросток. Установлено, что школьник перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, в этот момент его сбил автомобиль Lada Kalina под управлением 35-летнего жителя Саратовской области.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Приехавшие на место происшествия сотрудники дорожной полиции к своему удивлению обнаружили, что подросток пьян. Освидетельствование показало 0,236 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В настоящее время комиссия по делам несовершеннолетних выясняет, как и где школьник смог выпить спиртного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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