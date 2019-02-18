Во вторник и среду в Рязани будут отключать электричество (график)

СЕГОДНЯ 11:52 2019-02-18T11:52:32+03:00

Света не будет от 3,5 до 6,5 часов

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Во вторник и среду – 19 и 20 февраля – в ряде домов Рязани отключат электричество, сообщает пресс-служба горадминистрации. Это вызвано реконструкцией воздушной линии, уточняют в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства облцентра.

19 февраля с 9.30 до 13.00 света не будет по адресам:

– Михайловское шоссе, д. 88в, д. 88г, д. с 94 по 184

– 1-й Михайловский проезд, д. с 3 по 7

– 2-й Михайловский проезд, д. с 3 по 9

– 3-й Михайловский проезд, д. с 2 по 15

– поселок Машинистов, д. с 1 по 16

– улица Пойменная, д. с 1 по 49.

Также во вторник, но уже с 9.30 до 16.00 электричество отключат на улице\ Скоморошинской в домах 1, 2, 6, 8 и 10.

А 20 февраля света с 9.00 до 15.00 не будет в поселке Солотча – на улице Дунай, д. с 1 по 49.

ИСТОЧНИК KP.RU