2019-02-18T13:02:21+03:00
Происшествия

Жителей Подмосковья задержали с героином у стен рязанской колонии

Мужчины перевозили 300 граммов запрещенных веществ
Константин МОГИЛИН
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Фото: пресс-служба УФСИН по Рязанской области.Фото: пресс-служба УФСИН по Рязанской области.
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14 февраля сотрудники исправительной колонии №5 изъяли крупную партию наркотиков. Отрабатывая оперативную информацию вместе со скопинскими полицейскими и офицерами регионального УФСБ они досмотрели автомобиль Hyundai Solaris, находившийся около колонии.

Служебная собака, натренированная на поиск запрещенных веществ, унюхала, что у одного из находившихся в салоне мужчины есть наркотики. Обыскав 47 и 25-летнего жителей Московской области, стражи правопорядка обнаружили сверток со светлым порошком.

- Экспертиза установила, что мужчины перевозили 300 граммов героина, - сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: пресс-служба УФСИН по Рязанской области.

Фото: пресс-служба УФСИН по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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