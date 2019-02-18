2019-02-18T10:52:37+03:00
Происшествия

На рязанской дороге пострадал водитель «КаМАЗа» (фото)

Уходя от столкновения с легковушкой, грузовик улетел в кювет
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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В минувшую пятницу, 15 февраля, около 22.10 в Скопинском районе произошло ДТП, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции. Авария случилась на 284 км дороги Р22 «Каспий».

28-летний рязанец на легковушке Mazda 3, по предварительной информации, разворачивался с нарушением требований дорожной разметки и по касательной столкнулся с ехавшим по встречке «КаМАЗом».

В итоге водитель легковушки не пострадал, а вот 46-летнему жителю Дагестана, управлявшему грузовиком, потребовалась помощь врачей. К счастью, обошлось без госпитализации.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

За пятницу выходные дни на дорогах области зарегистрировано 7 ДТП, в которых 7 человек получили травмы. В регионе произошло 69 аварий с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 2568 нарушений ПДД, в том числе 32 факта управления в пьяном виде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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