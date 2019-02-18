2019-02-18T09:56:44+03:00
Общество

Рязанец поставил машину на опасном участке, но засудил УК за упавшую на нее глыбу

Наличие сигнального ограждения не освобождает коммунальщиков от обязанности делать свою работу
Антон КОНОВАЛОВ
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Рязанский областной суд окончательно разрешил спор между владельцем автомобиля и управляющей компанией «Квадр –М». Не очистив крышу, коммунальщики просто обозначили опасный участок сигнальной лентой, после чего на машину, припаркованную рядом с этим «ограждением», свалилась снежно-ледяная глыба.

Инцидент случился больше года назад – в январе 2018-го, и правдивость слов истца подтвердили свидетели. Эксперт оценил ремонт в 150 тысяч рублей, но суд принял решение взыскать только две трети ущерба. Дело в том, что немым предупреждением коммунальщики не освободили себя от обязанности делать свою работу, однако автовладелец поступил неразумно и «пренебрег общепринятыми требованиями безопасности».

Апелляция ответчика осталась без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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