Рязанец поставил машину на опасном участке, но засудил УК за упавшую на нее глыбу
Рязанский областной суд окончательно разрешил спор между владельцем автомобиля и управляющей компанией «Квадр –М». Не очистив крышу, коммунальщики просто обозначили опасный участок сигнальной лентой, после чего на машину, припаркованную рядом с этим «ограждением», свалилась снежно-ледяная глыба.
Инцидент случился больше года назад – в январе 2018-го, и правдивость слов истца подтвердили свидетели. Эксперт оценил ремонт в 150 тысяч рублей, но суд принял решение взыскать только две трети ущерба. Дело в том, что немым предупреждением коммунальщики не освободили себя от обязанности делать свою работу, однако автовладелец поступил неразумно и «пренебрег общепринятыми требованиями безопасности».
Апелляция ответчика осталась без удовлетворения.
ИСТОЧНИК KP.RU