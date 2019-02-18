Рязанцы стали брать намного больше кредитов

СЕГОДНЯ 09:27 2019-02-18T09:27:12+03:00

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За прошлый год банки Рязанской области выдали кредитов на 79 млрд рублей , это на 37% больше, чем в 2017-м, сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России.

В общей сложности в виде розничных кредитов жители региона сейчас должны банкам 101 млрд рублей, здесь рост 24%. Кстати, эта сумма примерно равна двум бюджетам области.

При этом гасят долги рязанцы все аккуратнее: просроченная задолженность за год снизилась почти на 6%. Самые добросовестные кредиторы, в срок вносящие необходимые взносы в банк – ипотечные заемщики.

ИСТОЧНИК KP.RU