В ДТП возле рязанского райцентра столкнулись грузовик и LADA
Водитель ВАЗ-2112 получил травмы и доставлен в больницу
Водителю легковушки крупно повезло. Фото: стр. "Автоклуб города Касимов"
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Информация о ДТП в Касимовском районе, которое произошло 16 февраля, появилась на странице «Автоклуб города Касимов» в социальной сети.
Наш источник в районном центре подтвердил, что примерно в полдень у Гусь-Железного на автодороге Москва – Егорьевск – Тума – Касимов столкнулись ВАЗ-2112 и большегруз Iveco.
Молодой житель Сасовского района, который был за рулем «двенадцатой», не учел дорожные условия и выскочил на полосу встречного движения, по которой ехала фура из Саратова. В результате ДТП водитель легкового автомобиля с различными травмами госпитализирован в местную больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU