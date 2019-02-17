В ДТП возле рязанского райцентра столкнулись грузовик и LADA

СЕГОДНЯ 14:35 2019-02-17T14:35:48+03:00

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Информация о ДТП в Касимовском районе, которое произошло 16 февраля, появилась на странице «Автоклуб города Касимов» в социальной сети.

Наш источник в районном центре подтвердил, что примерно в полдень у Гусь-Железного на автодороге Москва – Егорьевск – Тума – Касимов столкнулись ВАЗ-2112 и большегруз Iveco.

Молодой житель Сасовского района, который был за рулем «двенадцатой», не учел дорожные условия и выскочил на полосу встречного движения, по которой ехала фура из Саратова. В результате ДТП водитель легкового автомобиля с различными травмами госпитализирован в местную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU