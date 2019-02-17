2019-02-17T08:54:27+03:00
Происшествия

Несовершеннолетний ограбил несколько торговых павильонов в рязанском райцентре

Он поживился сигаретами, детскими игрушками,одеждой и наличностью
Антоний ВОХЕЧ
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Добыча сельского воришки уместилась в нескольких мешках. Фото: пресс-служба УМВД.Добыча сельского воришки уместилась в нескольких мешках. Фото: пресс-служба УМВД.
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Несовершеннолетний житель села Гавриловское Скопинского района за одну ночь обокрал два торговых павильона в райцентре. Днем он высматривал, куда же можно практически беспрепятственно залезть. В двух случаях его расчет оказался верным, в третьем павильоне он разбил окно, но внутрь проникнуть так и не смог.

Он выгребал из палаток практически все, что там находилось: наличные деньги, одежду и сигареты, прихватил даже детские игрушки. Все награбленное он

тщательно упаковывал в мешки и закапывал в снежные сугробы недалеко от своего дома.

Оперативники сделали вывод, что это дело не матерого уголовника, который взял бы наличные, и, на крайний случай, сигареты. В ходе оперативной работы они выяснили, что это подопечный территориального подразделения по делам несовершеннолетних.

Теперь 16-летнему воришке грозит пятилетний тюремный срок — подчеркивает пресс-служба регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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