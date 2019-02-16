В воскресенье в Рязанской области ожидается сильный порывистый ветер

СЕГОДНЯ 17:25 2019-02-16T17:25:45+03:00

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Областное ГУ МЧС опубликовало прогноз Рязанского гидрометцентра на17 февраля. В этот день на территории региона по-прежнему будет царить аномальное тепло: температура воздуха составит -5…0 градусов ночью и -3…+2 градуса днем.

При этом нас не устают предупреждать о гололедице, местами сильной. Сильным будет и ветер, скорость которого при порывах может достигать 18 метров в секунду.

Кроме того, местами ожидаются небольшие осадки.

ИСТОЧНИК KP.RU