2019-02-16T13:42:16+03:00
Политика

Рязанский губернатор обзаведется персональным сайтом

По словам Николая Любимова, главной его функцией станет обратная связь с жителями региона
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С 18 февраля начнет работать новый персональный сайт губернатора Рязанской области. Главной его функцией будет обратная связь с жителями, то есть возможность задавать вопросы и вносить предложения, сообщает пресс-служба регионального правительства со слов Николая Любимова.

Напомним, у управленца уже есть официальные странички в соцсетях «ВКонтакте», «Instagram» и «Facebook», куда часто поступают различные жалобы.

- Они (аккаунты) не просто для того, чтобы рассказать, чем мы занимаемся. Это для того, чтобы получить обратный отклик. И люди пишут зачастую, откликаясь не только на определенную тему, которую мы заявляем, но и о том, что их волнует, - сказал Любимов, подчеркнув, что абсолютно все вопросы должны отрабатываться.

По словам губернатора, в областном кабмине есть регламент, который обязывает ответственные исполнительные органы отвечать на обращения в соцсетях в течение 1-3 дней в зависимости от необходимости дополнительно изучать тему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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