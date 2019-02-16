В рязанском райцентре Касимове обрушилась крыша двухэтажки

СЕГОДНЯ 11:56 2019-02-16T12:20:13+03:00

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Поздним вечером 15 февраля в Касимове на улице Илюшкина обрушилась часть крыши старого двухэтажного жилого дома. Сам факт «Комсомольской правде» подтвердила представитель местного СМИ, руководитель «Виктория Медиа» Ангелина Малахова. По ее же словам, в результате обрушения никто не пострадал.

Позже МЧС выступило с официальной информацией о том, что об инциденте стало известно в 22.10. К дому были отправлены 36 человек личного состава и 12 единиц техники

По словам очевидцев, крыша буквально «переломилась пополам». На месте происшествия помимо спасателей дежурили медики и полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU