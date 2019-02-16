2019-02-16T12:20:13+03:00
Происшествия

В рязанском райцентре Касимове обрушилась крыша двухэтажки

Обошлось без пострадавших
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Поздним вечером 15 февраля в Касимове на улице Илюшкина обрушилась часть крыши старого двухэтажного жилого дома. Сам факт «Комсомольской правде» подтвердила представитель местного СМИ, руководитель «Виктория Медиа» Ангелина Малахова. По ее же словам, в результате обрушения никто не пострадал.

Позже МЧС выступило с официальной информацией о том, что об инциденте стало известно в 22.10. К дому были отправлены 36 человек личного состава и 12 единиц техники

По словам очевидцев, крыша буквально «переломилась пополам». На месте происшествия помимо спасателей дежурили медики и полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Туристов в Рязанскую область будут привлекать грибным рестораном и красотами Мещеры
15-летний рязанец умыкнул у родителей внедорожник и устроил ДТП, в котором пострадали шесть человек
Поселок Строитель в Рязани остался без единственного муниципального автобуса
В рязанском райцентре злоумышленник украл игрушки, сладости и табак
В Рязанской области на субботу прогнозируют до +2
Неродная кровь: рязанца суд лишил родительских прав
Рязанская прокуратура в 2018 году каждое пятое дело о коррупции не «пропустила» в суд
В Рязани у многоэтажного дома обнаружен труп мужчины
В отделении полиции рязанка требовала для юной дочери паспорт советского образца
В Рязанской области увеличилось число доноров
Из банковского офиса в Рязани украли деньги
Любимов: Медицинские истории рязанцев оцифруют и трансформируют в цифровой паспорт
В Рязанской области из-за аварии на водопроводе без воды остались 15 многоэтажек и детский садик
«Рязанская автоколонна №1310» меняет расписание маршрута №13
Рязанское МП «Детское питание» заключало договора с поставщиками «втихую»
В Рязани на газовой заправке загорелся грузовик (фото)
Мама при получении паспорта дочери устроила скандал в отделе рязанской полиции
Во дворе рязанской многоэтажки внедорожник сбил молодого мужчину
Управляющая компания приводит улицы Рязани в порядок
Рязанцам увеличили финансовую помощь от ПФР на погребение родственников
Рязанцев приглашают на предпремьерный показ исторической мелодрамы «Тобол»