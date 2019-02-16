Туристов в Рязанскую область будут привлекать грибным рестораном и красотами Мещеры

СЕГОДНЯ 10:32 2019-02-16T12:09:31+03:00

Об этих планах губернатор рассказал на Российском инвестиционном форуме

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15 февраля на Российском инвестиционном форуме губернатор Николай Любимов рассказал, как власти планируют развивать туризм в Рязанской области. Так как существует известная пословица «В Рязани – грибы с глазами», в городе на Оке уже в 2019 году решено открыть грибной ресторан. Как утверждает глава региона, он станет единственным в России (хотя, например, в Москве есть заведение с соответствующей специализацией).

Кроме того, Любимов поделился планами сделать Мещеру центром экологического туризма, сообщает пресс-служба областного правительства. Деньги на разработку «концепции туристического освоения» этих мест уже заложены в бюджет.

Есть в этом направлении и определенные сложности. Так, «Рязанские ведомости», побывав на встрече губернатора с главой Минприроды России Дмитрием Кобылкиным, приводят слова Любимова о нацпарке «Мещерский»:

- Ввиду передачи полномочий по управлению во Владимирскую область произошла оптимизация штата, что привело к сокращению сотрудников, занимающихся экопросвещением и экологическим туризмом.

Также Любимов сослался на ограниченность возможностей региона, так как нацпарк – территория с федеральным статусом.

ИСТОЧНИК KP.RU