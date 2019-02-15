15-летний рязанец умыкнул у родителей внедорожник и устроил ДТП, в котором пострадали шесть человек

СЕГОДНЯ 19:09 2019-02-15T19:20:17+03:00

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В четверг, 14 февраля, в 18.30 в Клепиковском районе произошло серьезное ДТП, которое спровоцировал 15-летнем подросток, без ведома родителей взявший отцовский внедорожник.

На дороге Спас-Клепики – Екшур парень не справился с управлением автомобиля KIA Sportage, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Ssang Yong Rexton. За рулем второй иномарки находилась 40-летняя жительница Клепиковского района.

В ДТП различные травмы получили водитель-подросток, а также четверо его пассажиров в возрасте от 14 до 15 лет. Все они госпитализированы. Помощь медиков потребовалась и женщине-водителю, но от госпитализации она отказалась.

Пресс-служба УМВД по Рязанской области отмечает, что по предварительной версии, ключи от автомобиля находились в доме в свободном доступе. Этим обстоятельством и воспользовался парень.

Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU