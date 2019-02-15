В рязанском райцентре злоумышленник украл игрушки, сладости и табак

СЕГОДНЯ 17:42 2019-02-15T17:53:50+03:00

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В райцентре Спасск-Рязанский произошло несколько краж из торговых павильонов. В ночь с 7 на 8 февраля неизвестный, повредив металлические ставни и разбив окно, проник в палатку «Игрушки». Добычей злоумышленника стал товар и деньги.

В ночь с 9 на 10 февраля «жертвами» налета стали павильоны «Сладости» и «Табак». Неизвестный опять-таки похитил и товар, и деньги.

14 февраля стражи правопорядка вычислили предполагаемого грабителя – жителя соседнего села Гавриловское. Интересно, что мужчина уже находился под следствием по делу о грабеже. Его не арестовали, а оставили под подпиской о невыезде. Увы, напрасно.

Издательство «Пресса» сообщает, что мужчина во всем признался. Днем он высматривал потенциальные точки, а вечером шел на дело. Награбленное злоумышленник упаковывал в мешки, увозил на санках, а затем закапывал в снег.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU