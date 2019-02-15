Неродная кровь: рязанца суд лишил родительских прав

СЕГОДНЯ 17:07 2019-02-15T17:07:21+03:00

Житель Шацка не уделял внимания дочери даже после смерти ее матери

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Житель Шацка попросту забыл о том, что у него растет дочь. В прошлом году ей исполнилось 10 лет. Пьющий мужчина никоим образом не заботился о ней, даже после смерти матери девочки отношение отца к ней не изменилось.

У него имеется большая задолженность по алиментам, более трехсот тысяч рублей. Откуда было взять эти деньги, если нерадивый отец нигде не работает и неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности.

Шацким районным судом вынесено решение, которым теперь уже ответчик лишен родительских прав в отношении своей несовершеннолетней дочери.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке – напоминает его пресс-служба.

ИСТОЧНИК KP.RU