2019-02-15T16:19:29+03:00
Происшествия

Рязанская прокуратура в 2018 году каждое пятое дело о коррупции не «пропустила» в суд

При этом отменены 24 постановления о прекращении уголовного дела, и 15 - о приостановлении предварительного следствия
Антоний ВОХЕЧ
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За 2018 год в области возбудили 195 уголовных дел коррупционной направленности, половину из которых - следственный отдел МВД. В производстве находилось 256 уголовных дел коррупционной направленности. Некоторые дела объединили, их стало на сотню меньше. Девять уголовных дел прекращено на стадии производства, приостановлено практически столько же.

Прокурорами изучено 215 уголовных дел коррупционной направленности. Результат таков: отменены 24 постановления о прекращении уголовных дел и уголовного преследования, и 15 постановлений о приостановлении предварительного следствия. То есть – каждое пятое дело не прошло «стадии» прокуратуры.

И еще один красноречивый показатель, характеризирующий работу органов следствия. Для утверждения обвинительного заключения поступило 99 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности. Для дополнительного расследования возвращено каждое пятое. В суды для рассмотрения по существу направлено лишь 79 уголовных дел – резюмирует пресс-служба областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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