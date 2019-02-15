В Рязани у многоэтажного дома обнаружен труп мужчины

СЕГОДНЯ 15:49 2019-02-15T17:34:31+03:00

По предварительной версии, он выпал из окна на девятом этаже

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В пятницу, 15 февраля, на улице Комбайновой в Рязани у девятиэтажного дома прохожие обнаружили труп мужчины. Личность погибшего установлена, он проживал в этом же доме и предположительно выпал из окна своей квартиры на девятом этаже.

Обстоятельства трагедии уточняются. На месте работают следователи Московского межрайонного следственного отдела города Рязань СКР по Рязанской области. Проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU