В отделении полиции рязанка требовала для юной дочери паспорт советского образца

СЕГОДНЯ 15:28 2019-02-15T16:02:19+03:00

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Днем 15 февраля стали известны причины инцидента, произошедшего недавно в Кораблине. В местное отделение полиции пришла 15-летняя барышня. Повод вполне достойный – получение паспорта.

Напомним, девушка прибыла вместе с 45-летней матерью. Последняя и устроила в отделении светопреставление: сразу же, несмотря на замечания, начала снимать на телефон видео (что в полиции делать запрещено), а когда дочь должна была расписаться в своем будущем главном документе – запретила ей это делать.

Более того, матушка вырвала паспорт и смяла его. А после, зачем-то схватив бланк строгой отчетности, решила ретироваться.

Руководитель подразделения по вопросам миграции ее задержал, однако рязанка при этом активно отбивалась, в процессе попытавшись все же спрятать так ненавистный ей паспорт.

Как сообщает издательство «Пресса» со ссылкой на местных следователей, причиной столь негативного отношения женщины к новому документу было то, что она требовала выдать дочери… паспорт советского образца.

Позже, при составлении протокола, рязанка еще и закурила. Да-да – прямо в отделении полиции. Ну, стресс-то какой!

Теперь возбуждено уголовное дело: за насилие в отношении полицейского агрессивной кораблинке грозит до 5 лет заключения. А за курение в отделе полиции – крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU