2019-02-15T16:02:19+03:00
Общество

В отделении полиции рязанка требовала для юной дочери паспорт советского образца

Стали известны мотивы странного происшествия в кораблинском ОВД
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Днем 15 февраля стали известны причины инцидента, произошедшего недавно в Кораблине. В местное отделение полиции пришла 15-летняя барышня. Повод вполне достойный – получение паспорта.

Напомним, девушка прибыла вместе с 45-летней матерью. Последняя и устроила в отделении светопреставление: сразу же, несмотря на замечания, начала снимать на телефон видео (что в полиции делать запрещено), а когда дочь должна была расписаться в своем будущем главном документе – запретила ей это делать.

Более того, матушка вырвала паспорт и смяла его. А после, зачем-то схватив бланк строгой отчетности, решила ретироваться.

Руководитель подразделения по вопросам миграции ее задержал, однако рязанка при этом активно отбивалась, в процессе попытавшись все же спрятать так ненавистный ей паспорт.

Как сообщает издательство «Пресса» со ссылкой на местных следователей, причиной столь негативного отношения женщины к новому документу было то, что она требовала выдать дочери… паспорт советского образца.

Позже, при составлении протокола, рязанка еще и закурила. Да-да – прямо в отделении полиции. Ну, стресс-то какой!

Теперь возбуждено уголовное дело: за насилие в отношении полицейского агрессивной кораблинке грозит до 5 лет заключения. А за курение в отделе полиции – крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В рязанском райцентре злоумышленник украл игрушки, сладости и табак
В Рязанской области на субботу прогнозируют до +2
Неродная кровь: рязанца суд лишил родительских прав
Рязанская прокуратура в 2018 году каждое пятое дело о коррупции не «пропустила» в суд
В Рязани у многоэтажного дома обнаружен труп мужчины
В Рязанской области увеличилось число доноров
Из банковского офиса в Рязани украли деньги
Любимов: Медицинские истории рязанцев оцифруют и трансформируют в цифровой паспорт
В Рязанской области из-за аварии на водопроводе без воды остались 15 многоэтажек и детский садик
«Рязанская автоколонна №1310» меняет расписание маршрута №13
Рязанское МП «Детское питание» заключало договора с поставщиками «втихую»
В Рязани на газовой заправке загорелся грузовик (фото)
Мама при получении паспорта дочери устроила скандал в отделе рязанской полиции
Во дворе рязанской многоэтажки внедорожник сбил молодого мужчину
Управляющая компания приводит улицы Рязани в порядок
Рязанцам увеличили финансовую помощь от ПФР на погребение родственников
Рязанцев приглашают на предпремьерный показ исторической мелодрамы «Тобол»