2019-02-15T14:29:41+03:00
Здоровье

В Рязанской области увеличилось число доноров

Рост за год – 17%
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В 2018 году на Областной станции переливания крови ее сдали 7137 человек. По сравнению с 2017-м, число доноров увеличилось на 17% (было 5922 человек), сообщает пресс-служба Минздрава Рязанской области.

В общей сложности региональная служба крови, в которой кроме областной станции еще отделения переливания крови Сасовского и Касимовского межрайонных медицинских центров и ОКБ, за прошлый год собрали 8,7 тысяч литров цельной крови. Это на 20% больше, чем в предыдущем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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