Из банковского офиса в Рязани украли деньги

СЕГОДНЯ 13:15 2019-02-15T13:22:48+03:00

Изменить размер текста: A A

«Росгосстрах» выплатил страховое возмещение одному из федеральных банков после того, как в его филиале, расположенного в Рязани, украли деньги. Об этом «Комсомолке» сообщила пресс-секретарь страховой компании Инна Шмадченко.

Как выяснилось в ходе расследования, преступник предварительно отключил сигнализацию, подобрал ключи от входной двери и проник в помещение в период выходных дней с пятницы по понедельник. Утром первого рабочего дня кражу обнаружили сотрудники банка: российские рубли и иностранная валюта исчезли как из банкомата, так и из сейфа. Розыск по горячим следам не принес положительных результатов.

Наличные деньги в кассе и в банкомате были застрахованы в «Росгосстрахе». Компания признала наступившее событие страховым случаем, банку было выплачено более 2,5 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU