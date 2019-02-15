2019-02-15T12:55:53+03:00
Происшествия

В Рязанской области из-за аварии на водопроводе без воды остались 15 многоэтажек и детский садик

ЧП произошло в Новомичуринске
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места событий. Фото: издательство "Пресса".Фото с места событий. Фото: издательство "Пресса".
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Ночью 15 февраля, в пятницу, в Новомичуринске на проспекте Смирягина произошла авария на водопроводе. Лопнула чугунная труба. Издательство «Пресса» сообщает, что в настоящее время на месте работают коммунальщики. Без холодной воды остались жители пятнадцати многоэтажных домов микрорайона «Б» и два здания детского садика №5.

- В детском саду есть запас холодной воды, - прокомментировала начальник районного управления образования Александра Кучинова, - родителям не о чем беспокоиться. Учреждение работает в привычном режиме.

Последствия аварию обещают устранить оперативно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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